“في زيادة ولا لا” تعرف على الحد الادنى للاجور في المغرب 2024 لجميع العاملين المالية المغربية تجيب

تم إقرار رفع قيمة الحد الادنى للاجور في المغرب 2024، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل رفع مستوى المعيشة الخاص بالمواطن في المغرب، حتى يستطيع أن يكون قادر على مواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه المغرب حاليًا، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية بعد أن قررت الحكومة المغربية رفع قيمة الحد الأدنى في ختام العام الماضي 2024، وبناءًا على هذه الزيادة تم رفع قيمة باقي الأجور الأخرى.

الحد الادنى للاجور في المغرب 2024

قامت الحكومة المغربية باتخاذ قرار تطبيق زيادة على الحد الادنى للاجور في المغرب 2024، وذلك من أجل تحسين معيشة المواطن المغربي الذي يعمل في إحدى المؤسسات التي تتبع الحكومة المغربية، وقد كشفت المالية المغربية عن جميع التفاصيل التي تتعلق بزيادة القيمة الخاصة بالحد الأدنى للأجور التي يحصل عليها العاملين في الأردن وهذه التفاصيل هي:

قررت الحكومة رفع القيمة الخاصة بالحد الأدنى من الأجور في المغرب بنسبة تصل إلى 10% وذلك منذ بداية يناير الجاري.

تم إقرار أنه سوف يتم تخفيض نسبة الضرائب التي تقوم الحكومة بفرضها على الرواتب التي يحصل عليها الموظفين وذلك حتى يتم تخفيض الضغط الضريبي الذي قد يقع على المواطن المغربي.

قررت الحكومة زيادة جميع الأجور التي يحصل عليها كافة العاملين في المغرب في القطاع العام.

قيمة زيادة الأجور في المغرب

كشفت المالية المغربية عن قيمة الزيادة التي سوف تقوم بتطبيقها على جميع الرواتب والأجور في المغرب، وذلك حتى تجعل جميع المواطنين في المغرب قادرين على العيش في حياة كريمة وقد تكون قيمة الزيادة هي: