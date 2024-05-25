اشحن ببلاش.. طريقة شحن شدات ببجي 2024 مجاما مضمونة 100% بدون حظر الحساب بِid

تمثل طريقة شحن شدات ببجي أكثر عمليات البحث التي تتم من قبل مستخدمي ببجي موبايل، حيث أن من خلال تلك الشدات يمكن للاعب أن يشتري ملابس القتال والأسلحة المتطورة التي تساعده على إن ينهي القتال بسرعة، وبكل سهولة وهم لا يستطيعوا شراء تلك المعدات إلا من خلال استخدام الشدات، والتي هي تعتبر العملة الافتراضية الموجودة في اللعبة ويمكن الدفع بها.

طريقة شحن شدات ببجي

تعد من أكثر الطرق سهولة هي طريقة شحن شدات ببجي التي تتلخص في الخطوات الآتية:

يتم تنزيل تطبيق كاري فيرست عن طريق متجر التطبيقات الموجود على الهاتف.

ثم فتح التطبيق والضغط على أيقونة شحن شدات ببجي.

بعد ذلك يتم كتابة العدد المراد شحنه من الشدات.

ثم سيجد المستخدم أكثر من وسيلة لدفع قيمة الشدات يقوم باختيار الطريقة التي يراها الأنسب له.

من ثم يقوم بكتابة رقم ID وسداد ثمن الشدات، وفوراً سوف يتم إرسال رسالة إلى حساب اللاعب يتم إبلاغه فيها بإضافة الشدات إلى حسابه.

خطوات شحن شدات ببجي من ميداس باي

هناك طريقة ثانية أيضاً يمكن استخدامها، وهي تتم من خلال القيام بالخطوات التالية: