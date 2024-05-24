اشتري احتياجاتك بأقل سعر… عروض كارفور ماركت 2024 علي السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية خصومات هائلة حتى 30 %

عروض كارفور ماركت 2024 ، يعد كارفور ماركت واحد من أبرز المتاجر الشهيرة التي تقدم عروض واسعة ومتنوعة، مما يدفع العديد من المواطنين إلى البحث عن عروض كارفور الحالية يوفر كارفور مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين اليومية بدءا من المستلزمات الأساسية والمنتجات الغذائية وصولا إلى الأجهزة المنزلية والملابس والخضروات والفواكه
كما يقدم كارفور خصومات وعروض جذابة تشمل مختلف السلع التي يحتاجها المواطنون، تشمل عروض كارفور الحالية تخفيضات على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية مثل اللحوم والألبان والمشروبات والمخبوزات، بالإضافة إلى ذلك توفر المتاجر خصومات على الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية مما يتيح للعملاء شراء هذه المنتجات بأسعار مخفضة.
عروض كارفور ماركت 2024
يقدم كارفور مجموعة متنوعة من العروض المميزة تشمل تخفيضات على العديد من السلع والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى عروض خاصة على المنظفات ومنتجات العناية بالمنزل كما يقدم خصومات كبيرة على منتجات الألبان والأجبان فيما يلي بعض العروض البارزة التي يقدمها كارفور في هذا الشهر:
كتالوج عروض كارفور
- غسالة إل جي تتوفر بخصم 5% حيث أصبح سعرها 18,990 جنيهًا بدلا من 20,000 جنيه.
- مروحة عمودية Fresh تتوفر بخصم 16% حيث أصبح سعرها 1,455 جنيها بدلا من 1,749 جنيه.
- بوتاجاز يونيون إير يتوفر بخصم 16% حيث أصبح سعره 9,999 جنيها بدلا من 12,000 جنيه.
- مروحة تورنادو العمودية تتوفر بخصم 10% حيث أصبح سعرها 2,230 جنيها بدلا من 2,500 جنيه.
- بوتاجاز فريش يتوفر بخصم 10% حيث أصبح سعره 14,329 جنيهًا بدلا من 16,000 جنيه.
- غلاية كهربائية:تتوفر بخصم 16% حيث أصبح سعرها 359 جنيهًا بدلا من 429 جنيه.
- سخان مياه فريش يتوفر بخصم 21% حيث أصبح سعره 4,699 جنيهًا بدلا من 5,999 جنيه.
- ميكروويف جاك يتوفر بخصم 11% حيث أصبح سعره 5,599 جنيها بدلا من 6,299 جنيه.
- مروحة Fresh Box تتوفر بخصم 18% حيث أصبح سعرها 899 جنيها بدلا من 1,099 جنيه.
- مكنسة كهربائية كينوود تتوفر بخصم 12% حيث أصبح سعرها 7,777 جنيها بدلا من 8,888 جنيه.
- مكنسة جاك الكهربائية تتوفر بخصم 8% حيث أصبح سعرها 3,199 جنيهًا بدلا من 3,499 جنيه.
- مبرد مياه جاك يتوفر بخصم 11% حيث أصبح سعره 4,495 جنيهًا بدلا من 5,099 جنيه.