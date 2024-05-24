results.mlazemna.com ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي محافظة المثني

يعتبر الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في العراق حدثاً مهماً يشغل بال الكثيرين، فهو يمثل تقييماً لمستوى التعليم في البلاد وأداء الطلاب، مما يعكس على مدى الجهود المبذولة في هذا المجال ومن المنتظر أن تكون نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في العراق محور اهتمام العديد من الأسر والمجتمع، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر التعرف على نتائج هذا الاختبار الهام ومدى تأثيرها على مسار تعليم الأطفال في البلاد.

نتائج السادس الابتدائي المثنى 2024

انتهت امتحانات السادس الابتدائي في محافظة العراق، ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، يتزايد الاهتمام بنتائج هذه الامتحانات. بدأ البحث عن رابط الاستعلام عن النتائج للحصول عليها، حيث أعلنت بعض المحافظات عنها، من بينها الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى كربلاء المقدسة والمثنى الآن وبعد إتمام امتحانات السادس الابتدائي في العراق، بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن طريقة للاطلاع على النتائج. بعض المحافظات أعلنت عن نتائج الامتحانات، ما يزيد من حماس الطلاب لمعرفة مصيرهم الدراسي.

ابدأ بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية.

بمجرد الوصول إلى الموقع، ستجد خيارًا لاختيار محافظة الطالب. انقر على اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للطالب، مثل اسمه ورقمه الامتحاني. تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر “تنزيل”. ستظهر لك نتيجتك على شكل ملف PDF. يمكنك طباعة الملف أو حفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ظهرت منذ ساعات قليلة اليوم الجمعة الرابع والعشرون من شهر مايو نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لمحافظة المثني وكانت قد ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي لعدد من المحافظات ومن بينها محافظة الكرخ الاولي ومحافظة الكرخ الثانية وكذلك ظهرت ايضا محافظة الكرخ الثالثة كما ظهرت نتائج الابتدائي في محافظة الرصافة الاولي والرصافة الثانية وفي انتظار اعلان باقي المحافظات في العراق عن النتائج رسميا.