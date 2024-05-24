ظهرت الان.. استعلم من موقع التربية عن نتائج السادس الابتدائي 2024 المثنى في العراق

أعلنت تربية محافظة المثنى اليوم الجمعة 24 مايو نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024، شهدت النتائج تفوقًا ملحوظًا للطلاب الذين أظهروا جهودًا ملموسة خلال الامتحانات، حيث بلغت نسبة النجاح نسبة عالية مما يعكس العمل الجاد والتحضير الجيد الذي قام به الطلاب وأولياء أمورهم، تعد هذه النتائج دافعًا قويًا للطلاب لمواصلة التحصيل العلمي والسعي نحو تحقيق النجاحات المستقبلية، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاطلاع على النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 المثنى

أعلنت مديرية تربية المثنى عن نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في عدة محافظات بما في ذلك كربلاء والديوانية والنجف والرصافة والكرخ، ولا تزال بعض المحافظات لم تعلن بعد عن نتائج الدور الأول، أكدت المديرية أن لجان التصحيح قد أنهت عملها وأعلنت النتائج عبر موقع “نتائجنا”، وسنوضح في الفقرة التالية كيفية الاستعلام عن النتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024، كما يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التربية العراقية، وفي خلال أيام قليلة سيتم تعليق النتائج في المدرسة التابع لها الطالب للتأكد من النتيجة أيضا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 المثنى عبر موقع نتائجنا

يمكنك بسهولة الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي عن طريق موقع نتائجنا، حيث نهتم بتوفير النتائج سنويًا للوصول إليها بسرعة من خلال اتباع الإرشادات التالية: