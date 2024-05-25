«خبر هام لأصحاب المعاشات» تحديد موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لشهر يونيو 2024 شيرين

طبقاً للائحة قانون التأمينات الاجتماعية المتبعة والصادرة في عام 2019 فإن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وعليه فإنه بإمكان جميع مستحقي المعاشات الصرف انطلاقاً من يوم السبت 1 يونيو 2024 وذلك لمدة 6 أيام متتالية، ووفقاً لما أتاحته الهيئة المختصة يوجد هناك أكثر من منفذ يمكن السحب خلاله، ويأتي ذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين المستفيدين من هذا الدعم المادي.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لشهر يونيو المقبل، والذي من المحدد أن يكون أول أيام الشهر الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر حتى اليوم السادس من ذات الشهر، وحرصاً منها على سلامة أرواح كبار السن وللحد من الإزدحام والتكدس أمام المؤسسات الحكومية الخدمية قامت الجهات المختصة بتنويع منافذ الصرف، إذ من الممكن أن يتم الصرف عن طريق إحدى ماكينات الصرافة ومنافذ فوري أو من البنوك التجارية وكذلك عبر البريد المصري، ومن الجدير بالذكر أنه تم إتاحة خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونياً عبر هذا الرابط.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

جاء جدول صرف رواتب العاملين بالدولة بجميع أنحاء الجمهورية عقب الإعلان عن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس على النحو التالي: