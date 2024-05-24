اتفرج ببلاش.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25 مايو

يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي ستقام مباراته في القاهرة، والتي سوف يحسم بها من هو بطل إفريقيا في النسخة الحالية من البطولة بعد انتهاء مباراة قوية في الذهاب في تونس التي أسفرت عن التعادل بين الفريقين دون أهداف منهما ليتم تأجيل الحسم النهائي في مباراة الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

من المقرر أنه سوف تكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هما قناتي قناة بي إن سبورت 6 وقناة أون تايم سبورتس الأرضية بتعليق كل من عصام الشوالي ومحمد علي، وسوف تقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي في يوم السبت الموافق 25 مايو في تمام الساعة الثامنة بتوقيت كل من مصر والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويحتاج كل فريق من كلا الفريقين أن يقوم بإحراز هدف على الأقل في شباك الفريق الآخر دون تلقي أي أهداف منه حتى تحسم المباراة في صالحه، وأما في حالة التعادل السلبي فسوف يتم الانتقال إلى شوطين إضافيين، ويليهم ركلات الترجيح إذ لم يتم حسم المباراة في الشوطين.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إياب دوري الأبطال

كما ذكرنا يوجد قناتين هم الذين انفردوا بنقل المباراة وللتمكن من تنزيلهم على جهاز التليفزيون يمكن استخدام الترددات الآتية: