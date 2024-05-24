“صدرت شوكت”.. نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق عقيل وساف عبر موقع وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق، صدرت نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق في عدد من المحافظات بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ليتمكن عدد كبير من الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بالدرجات بشكل الكتروني عبر المواقع الرسمية والمدارس أيضا، وعلى مدار الاسبوع القادم سيكون تم الانتهاء من كشف النقاب عن نتائج 6 ابتدائي في باقي المحافظات، والآن مع طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

وقد جائت نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق مرتفعة إلى حدا كبير مقارنة بالاعوام الماضية نظرا لسهولة الامتحانات التي ادائها الطلاب مؤخرا، حيث قد انتهى الطلاب من الامتحانات في يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وحاليا يتم استئاف اعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بباقي المحافظات لترفع بعد ذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عن طريق ادخال اسم ورقم الامتحان الخاص بهم، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الابتدائي 2024.

حدد نتائج نهاية العام الدور الاول.

حدد اسم المحافظة الخاصة بك.

قم بادخال بيانات الطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن ستظهر لك درجاتك في كافة المواد.

نتائج السادس الابتدائي 2024 نتائجنا

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية: