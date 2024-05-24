شوف هتقبض كام بسرعة بعد الزيادة.. زيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن موافقة الحكومة الجزائرية على زيادة رواتب المتقاعدين في البلاد، بهدف تحسين مستوى المعيشة بين جميع الأفراد وتعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين، وجاء هذا القرار لأن هذه الفئة قد أدت جميع حقوقها تجاه الدولة من أجل تحقيق النهضة ورفع كفاءة الهيئات الحكومية لذلك، تبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها لإعطائهم حقوقهم، وتعزيز المستوى المادي وتخفيف الأعباء على هذه الفئة سنوضح لكم قيمة الزيادات خطوات الاستعلام عن الرواتب بعد الزيادة.

كيفية التحقق من رواتب المتقاعدين بالجزائر بعد الزيادة في 2024

ادخل الى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة المالية في الجزائر من خلال هذا الرابط.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

انقر على زر رواتب المتقاعدين.

اضغط على زر البحث.

يرجى تقديم اسم المواطن ورقم هويته الوطنية.

حدد الجهة التابع لها.

بعد إدخال كل البيانات الشخصية بشكل صحيح، انقر على زر الاستعلام.

سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة براتبك قبل وبعد الزيادة على الفور.

الموعد الذي يتم فيه تطبيق الزيادة