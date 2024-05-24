يا فرج الله الحنفية هتفتح علي الأخر.. معاش شهري لا يقل عن 3500 وخصومات لهذه الفئات مدى الحياة

معاش شهري لكبار السن، ‏قامت وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الأخيرة بالإعلان عن خبر سار موجه لكبار السن في الدولة بغرض حمايتهم من الكثير من الأمور وخصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار الكبير الذي نعيش فيه، حيث تم الإعلان عن وجود معاش شهري تقاعدي خاص بهؤلاء الأشخاص بقيمة معينة حيث يتم الحصول على هذا الراتب بشكل شهري لمساعدة هؤلاء الأشخاص بعد اجتياز سن التقاعدً وهو ستين عام للحصول على مصدر دخل يعينهم على الظروف الصعبة وخصوصا إذا كان هذا المسن لا يمتلك أي مصدر دخل أو أي شخص يعوله.

معاش شهري وخصومات لهؤلاء الفئات

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بدراسة قرار خاصة بكبار السن من محدودي الدخل ، وذلك من خلال دراسة قرار عمل معاش شهري لا يقل عن 3500 مع خصومات مدى الحياة على الكثير من المرافق العامة الموجودة في الدولة ولكن وفقًا لمجموعة من الشروط الموضوعة من قبل الوزارة حتى يتم توصيل المعاش إلى المستحقين وأكد المسؤولين من الوزارة على إصدار بطاقة تعرف ببطاقة المسن تساعد المسنين على الحصول على التخفيضات والخصومات على الكثير من الخدمات في الدولة والسلع أيضًا.

مع العلم أن ذلك القرار مازال محل دراسة من قبل أعضاء مجلس البرلمان المصري الذين يدرسون آلية تنفيذ القرار، وحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة عند تنفيذ هذا القرار

شروط الحصول على المعاش الشهري

‏أما عن الشروط الموضوعة للحصول على المعاش:

بلوغ المسن سن 65 عامًا على الأقل.

أن يكون المسن من محدودي الدخل.

ألا يكون هذا المسن يحصل على أي معاش تقاعدي آخر.

أن يكون الشخص مقيم في م صر بشكل مستمر.

أنواع الخصومات المُقدمة لكبار السن

‏بعد إصدار الكارت الخاص بالمسن سوف يحصل حاملها على خصومات عديدة: