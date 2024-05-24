حدثها الان واحصل على الأسلحة الجديده. ..طريقة تحديث ببجي موبايل pubg mobile التحديث الأخير مجانا 

تحديث لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) إلى الإصدار الأخير يعد من الأمور الضرورية للاستمتاع بأحدث الميزات والتحسينات حيث يمكنك تحديث اللعبة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية سواء كنت تستخدم جهاز أندرويد أو آيفون تابعونا لمعرفة التفاصيل.

خطوات تحديث ببجي موبايل على أندرويد

افتح متجر Google Play على جهازك الأندرويد.

اكتب PUBG Mobile في شريط البحث الموجود في أعلى الشاشة.

اضغط على لعبة PUBG Mobile من نتائج البحث لتفتح صفحة اللعبة.

إذا كان هناك تحديث متاح سترى زر تحديث اضغط عليه لبدء عملية التحديث.

انتظر حتى يكتمل التنزيل والتثبيت.

خطوات تحديث ببجي موبايل على آيفون

افتح متجر App Store على جهازك الآيفون.

اكتب PUBG Mobil في شريط البحث في أسفل الشاشة.

اضغط على لعبة PUBG Mobile من نتائج البحث لتفتح صفحة اللعبة.

إذا كان هناك تحديث متاح سترى زر تحديث اضغط عليه لبدء عملية التحديث.

انتظر حتى يكتمل التنزيل والتثبيت.

تحديث يدوي (في حالة عدم توفر التحديث التلقائي)

إذا لم يظهر التحديث في متجر Google Play أو App Store حيث يمكنك تحديث اللعبة يدويا عن طريق تنزيل ملف التحديث من الموقع الرسمي لببجي موبايل وتثبيته على جهازك.