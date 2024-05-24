متاحة الآن جميع المحافظات.. نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق عبر موقع نتائجنا

نتائج نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول ،كانت الوزارة قد أصدرت نتائج بعض المحافظات مثل الكرخ 1 و2 و3 والرصافة 1 في وقت سابق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، فقد تبقى القليل على إعلان نتائج نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في جميع ادرات العراق، يأتي هذا الإعلان بعد جهود مستمرة لضمان الدقة والشفافية في عرض النتائج لجميع الطلاب في العراق.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميا نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، وقدتم توفير النتائج عبر موقع “نتائجنا” و”ملازمنا” لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم ورقم الامتحان، وتشمل النتائج جميع محافظات العراق، حيث تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إتاحة نتائج السادس الابتدائي 2024 للدور الأول عبر موقع “نتائجنا” وموقع الوزارة الرسمي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

قم بزيارة الموقع الرسمي نتائجنا لنتائج السادس الابتدائي، هذا الموقع يتيح تنزيل كشوفات درجات الطلاب بشكل مفصل.

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية، يوفر الوصول السريع والمباشر إلى نتائج السادس الابتدائي بمجرد إعلانها.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المتاحة.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الاسم الكامل.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لضمان عرض النتائج بدقة.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتائج”.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج السادس الابتدائي بسهولة وبدون تعقيدات، مما يضمن شفافية ودقة العملية التعليمية في العراق.