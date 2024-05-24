“ألف مبروك” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة 1-2-3 الدور الأول بالرقم الإمتحاني موقع نتائجنا العراقي

أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة 1-2-3، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وكان مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية قد أكد أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية، وأشار خلال حديثه إلى أن الطلاب سوف يتمكنوا من الإطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية وإليكم خطوات الإستعلام ….

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج السادس الإبتدائي 2024 الرصافة 1-2-3 من خلال رابط وزارة التعليم العراقي التي أكدت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس العراقية، وتم الإنتهاء أيضاً من رصد وتجميع الدرجات في الكشوفات ورفع النتائج على موقع الوزارة أو على موقع نتائجنا العراقي، وأصبح الأمر أكثر سهولة حيث يستطيع الطالب أو ولي أمره الإطلاع على النتائج دون أن يضطر للذهاب إلى المدرسة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

ادخل على نتائج الطلاب.

اختر السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول.

اختر الرصافة 1، 2، 3.

ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

رابط موقع نتائجنا العراق 2024

كما تتيح وزارة التربية العراقية الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول من خلال موقع نتائجنا وإليكم الخطوات ….