عااجل.. ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في عموم محافظات العراق كربلاء، والرصافة، وغيرها.. تعرف على النتيجة من هنا

أعلنت وزارة التعليم العراقية بشكل مفاجئ ظهور نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي في مناطق الكرخ 1، 2، و 3، بالإضافة إلى الرصافة 1، وقد تم نشر جميع النتائج المتعلقة بهذه المناطق اليوم، بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات يوم الأحد الموافق 19 مايو وبهذا، تمكن الطلاب في الرصافة الأولى والكرخ من معرفة نتائجهم، فيما لم تظهر النتائج بعد في باقي المحافظات، من المتوقع أن تكون النتائج متاحة للمتابعة على مدار اليوم، أو يمكن الانتظار حتى يقوم الوزارة بالإعلان الرسمي عنها.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي

يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

بعد ذلك، ينصح بالنقر مباشرة على القسم المخصص لنتائج الامتحانات.

يجب عليك اختيار الصف الدراسي المعني، وهو الصف السادس الابتدائي في الدور الأول.

بعد ذلك، ينصح باختيار المديرية أو المحافظة التابع لها.

قم بإدخال رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني المعين.

ضع اسم الطالب بشكل كامل، وأدخل جميع المعلومات المطلوبة داخل النموذج.

بمجرد الانتهاء، انقر على زر الاستعلام على الفور، ليتمكن من عرض النتيجة وتنزيلها بصيغة PDF.

ينصح بالتأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث سيتم عرض النتيجة وفقا لهذه المعلومات.

في حالة وجود أية صعوبات أثناء الاستعلام، ينصح بالتواصل مع الدعم الفني، أو بالانتظار حتى يتم حل المشكلة.

نتائج الصف السادس الابتدائي

أعلنت الهيئة التعليمية في مدينة كربلاء بالعراق أن نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول قد تم نشرها الآن على موقع “نتائجنا”، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها في هذا اليوم الموافق 24 مايو 2024، بينما لا تزال النتائج قيد الانتظار في بقية المحافظات حتى الآن، حيث انتهت جميع المحافظات من عمليات التصحيح وأصبحت النتائج جاهزة للنشر على الموقع مباشرة، انتهى الطلاب من اجتياز الاختبارات في التاسع عشر من مايو، ورغم ذلك لم تؤخر الوزارة إصدار النتائج، بل سعت لجعلها متاحة بأسرع وقت ممكن ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها دون أي عناء أو انتظار مرهق.