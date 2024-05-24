” نتائجنا” ظهرت الان نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بجميع المحافظات العراقية عبر موقع ملازمنا 

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي الحالي، حيث يُهتم الكثير من المواطنين العراقيين بنتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي للدور الأول عام 2024، بعد أن أدى الطلاب الامتحانات النهائية للشهادة الابتدائية، سيتم إعلان نتائجهم من خلال موقع” نتائجنا الإلكتروني” عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وذلك بعد إجراء عمليات التصحيح والرصد للدرجات من قبل لجان الكنترول ومن خلال هذه النتائج سيتمكّن الطلاب من الانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وسنقوم بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بنتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول عام 2024 بعد الإعلان الرسمي عنها.

نتائج امتحانات السادس الابتدائي بالعراق 2024:

موقع “نتائجنا” هو المنصة الرسمية لنشر نتائج امتحانات الطلاب في العراق حاليًا، ومازالت عمليات تصحيح أوراق الإجابات جارية في معظم الإدارات التعليمية بعض الإدارات قد أعلنت بالفعل نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للمدارس التابعة لها، وبمجرد انتهاء التصحيح والرصد الكامل للنتائج، سيتم نشرها رسميًا على موقع “نتائجنا” ليطلع عليها جميع الطلاب والطالبات. كما ستعلن وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم ينجحوا في الاختبارات الأولية.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نتائجنا:

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي للعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية: