توم اند جيري.. اليكم تردد اقوي قنوات الاطفال توم وجيري.. نزل التردد الجديد ودلع الاولاد

توم وجيري هي سلسلة كرتونية شهيرة تم إنتاجها من قبل ويليام هانا وجوزيف باربيرا، تم عرضها لأول مرة في عام 1940 وحظيت بشعبية هائلة على مر السنين، تتميز القناة بالكوميديا الصامتة والتي تركز على مغامرات القط توم والفأر جيري، اللذين يتصارعان ويتنافسان بطرق كوميدية لا تنتهي، تعتبر توم وجيري أحد أشهر وأيقونات الرسوم المتحركة في التاريخ، حيث أنجزت السلسلة ما يزيد عن 160 حلقة وفازت بالعديد من الجوائز العالمية، تابعوا هذا المقال للتعرف على تردد القناة.

أهم مميزات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تتميز بعدة جوانب تجعلها جذابة للمشاهدين من مختلف الأعمار:

أولا وأهمها، تقدم القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من حلقات الرسوم المتحركة لسلسلة توم وجيري، التي تعتبر واحدة من أشهر وأكثر السلاسل الكوميدية الكلاسيكية شهرة على مر السنين.

كما توفر القناة تجارب تفاعلية للمشاهدين من خلال برامج تفاعلية وألعاب مبتكرة مستوحاة من شخصيات توم وجيري.

بالإضافة إلى ذلك، توفر القناة محتوى ترفيهي آمن ومناسب للأطفال، مما يجعلها خيارا مفضلا للعائلات.

وتتميز القناة أيضا بجودة عالية في العرض والصوت، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية للجميع.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات