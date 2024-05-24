«استعلم الآن» لينك استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر بجميع المحافظات عبر منصة الديوان الوطني

يرتقب أولياء الأمور موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر بكل حماس وقلق، حيث انتهى طلاب المرحلة المتوسطة من أداء اختبارات نهاية العام منذ عدة أيام، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج خلال الفترة القادمة، وذلك وفقاً لما صرحته وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي، كما ناشدت الوزارة جميع المسؤولين بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح في غضون الأيام المقبلة والإعلان مبكراً عن أسماء الأوائل من أجل تكريمهم.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

من المتوقع الكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر في يوم 25 يونيو المقبل وفي تمام الساعة 4 عصراً، وذلك بحسب التصريحات التي نشرتها الوزارة، حيث أكد الوزير على كافة الإدارات التعليمية القيام بأعمال التصحيح بشكل دقيق وسريع، وبضرورة تمحيص كل ورقة إجابة بحرص، وهذا من أجل حفظ ومنح كل طالب حقه، وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالتشديد على رؤساء الكنترول بعدم الإفصاح عن النتائج قبل اعتمادها رسمياً ونشرها على الموقع الرسمي.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتائج الترم الثاني في الجزائر، ومن أجل التسهيل على طلاب المرحلة المتوسطة أتاحت وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع لها، أو عن طريق ارسال رسالة نصية على رقم 6262 ثم اتباع التعليمات، وفي حالة الرغبة الاستعلام عبر المنصة الإلكترونية يرجى اتباع التالي: