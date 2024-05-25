احترااف في أقل من ثواني .. خطوات تحميل فيفا موبايل FIFA 24 Mobile: دليل شامل للمبتدئين

إليك خطوات تحميل فيفا موبايل FIFA 24 Mobile حيث أن لعبة FIFA 24 Mobile، التي طورتها EA Sports، هي إحدى أشهر ألعاب كرة القدم المتاحة للهواتف المحمولة، يمكن تنزيل اللعبة مجانًا على أجهزة Android وiOS، ويهتم الكثيرون بتحميلها نظرًا لشعبيتها الكبيرة بين عشاق كرة القدم حول العالم.

تحميل فيفا موبايل FIFA 24 Mobile

إصدار 2024 من فيفا موبايل يتميز بتحسينات كبيرة في التصميم والرسومات، مما يوفر تجربة واقعية في عالم كرة القدم الافتراضي، في هذا المقال من موقعنا، سنتناول كيفية تحميل فيفا موبايل 2024 بالتفصيل.

المميزات

تتمتع فيفا موبايل 2024 برسومات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، مما يجعل اللاعبين والملاعب يظهرون بشكل أكثر واقعية.

تم تحسين نظام التحكم ليصبح أكثر سلاسة ودقة.

يتضمن التحديث ميزات مثل التحكم في الضربات الجماعية والحركة أثناء اللعب.

أدت التحسينات إلى أداء أكثر سلاسة وأقل بطئًا.

العيوب

يبلغ حجم التحديث حوالي 2 جيجابايت، مما قد يتطلب اتصال إنترنت سريع.

قد لا تعمل الرسومات المحسنة بشكل جيد على الأجهزة القديمة أو ذات المواصفات الضعيفة.

قد يجد بعض اللاعبين صعوبة في فهم الميزات الجديدة مثل التحكم في الضربات الجماعية.

خطوات تحميل لعبة FIFA 2024 Mobile لأجهزة Android

افتح متجر Google Play وابحث عن لعبة “FIFA 2024 Mobile”.

حدد تطبيق اللعبة من قائمة النتائج.

انقر على زر “تثبيت”.

انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل والتثبيت على جهازك.

خطوات تحميل لعبة FIFA 2024 Mobile لأجهزة iOS

افتح متجر App Store وابحث عن لعبة “FIFA 2024 Mobile”.

حدد تطبيق اللعبة من قائمة النتائج.

انقر على زر “تثبيت”.

انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل والتثبيت على جهازك.

متطلبات لعبة فيفا موبايل 2024

نظام Android إصدار 6.0 أو أعلى.

معالج رباعي النواة أو أعلى بسرعة 1.4 جيجاهرتز كحد أدنى.

مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 1.5 جيجابايت.

حجم شاشة الجهاز 4.5 بوصة كحد أدنى.

مميزات لعبة فيفا موبايل 2024

بعد معرفتك خطوات تحميل فيفا موبايل FIFA 24 Mobile إليك بعذ المميزات: