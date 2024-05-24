الحق جهز ورقك.. تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 جميع المحافظات

يتطلع الكثيرون لمعرفة تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024، يتميز التمريض العسكري بعد الإعدادية بالعديد من المميزات ولعل من أبرزها هي الحصول على فرص العمل المميزة في أفضل المستشفيات عقب التخرج مباشرةً، هذا إلى جانب طريقة التعليم والمناهج المميزة، لذا يفضل الكثيرون الالتحاق به بعد النجاح في الشهادة الإعدادية ويتساءلون عن كيفية الالتحاق به.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024

يبحث الكثيرون عن تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024، وسوف يتم الإعلان عن تنسيق القبول بالتمريض العسكري هذا العام بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية التي لم تظهر بعد، أما عن درجات التنسيق القبول في التمريض العسكري وفقًا للعام الماضى فقد كانت على النحو التالي:

محافظة القاهرة 225 درجة.

محافظة المنوفية 225 درجة.

كفر الشيخ 222 درجة.

الشرقية 228 درجة.

القليوبية 217 درجة.

الاسكندرية 218 درجة.

السويس 222 درجة.

دمياط 205 درجة.

قنا 208 درجة.

مرسى مطروح 206 درجة.

أسوان 208 درجة.

الأقصر 199 درجة.

جنوب سيناء 225 درجة.

إلمنيا 213 درجة.

الإسماعيلية 219 درجة.

أسيوط 224 درجة.

ما هي شروط الالتحاق بالتمريض العسكري بعد الإعدادية 2024

هناك مجموعة من الشروط يجب استيفاؤها عند التقديم في التمريض العسكري بعد الإعدادية وهي كالتالي: