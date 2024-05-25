“اعرف الآن”.. خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 79

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن توفر الأهلية للدفعة 79 في برنامج حساب المواطن خلال شهر يونيو، حيث تم تقديم موعد ظهور الأهلية لهذا الشهر بهدف تسهيل عملية الوصول للمستحقين، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإنه يمكن لجميع المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن الاستعلام عن أهليتهم للدعم من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، وفي حال عدم تأهل حساب أي من المواطنين للدعم في شهر يونيو، فإنه بإمكانهم رفع اعتراض لتوضيح الأسباب التي أدت إلى رفض الأهلية.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 79

للتحقق من أهليتك للدفعة 79 لشهر يونيو في برنامج حساب المواطن، يمكنك اتباع الخطوات التالية

قم بزيارة رابط منصة حساب المواطن الإلكترونية. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك. أدخل رمز التحقق المرئي في المربع المخصص. انقر على زر الدخول. اختر الاستعلام عن الأهلية.

إذا ظهرت رسالة تفيد بأنك مؤهل للدعم، فتوجه إلى استقبال الدفعة المالية في حسابك الشخصي، أما إذا ظهرت رسالة تفيد بعدم الأهلية، فيمكنك رفع طلب اعتراض للتوضيح، حيث سيتم مراجعة حالتك وتقديم التوضيحات اللازمة.

تقديم اعتراض على عدم أهلية دفعة يونيو 2024 حساب المواطن

لتقديم اعتراض على أهلية الدفعة 79 في حساب المواطن، يمكن اتباع الخطوات التالية: