“لولو الشطورة”.. نزل تردد قناة وناسة للأطفال بجودة عالية على النايل سات وعرب سات 2024

تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار، كما تتميز القناة ببرامجها المميزة والمبتكرة التي تثري مخيلة الأطفال وتساهم في تعزيز عملية التعلم والنمو لديهم، ومن أجل الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة للأطفال، سنقدم لكم خلال هذا المقال عبر موقعنا البديل تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات وعرب سات، وخطوات تنزيله على جهازك فتابعونا.

قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية

تسعى قناة وناسة كيدز إلى توفير بيئة ترفيهية آمنة ومفيدة للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بالبرامج الترفيهية بجانب الاستفادة من البرامج التعليمية التي تنمي مهاراتهم وتطور قدراتهم الذهنية، ولضبط تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية لعام 2024:

على النايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

على عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة كيدز على تلفزيونك

تبدأ عملية ضبط تردد قناة وناسة على جهازك باتباع هذه الخطوات، وذلك لتتمكن من استقبال برامج قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها المميز للأطفال:

تأكد من أن تلفازك يحتوي على مدخل فضائي مثل HDMI أو AV لاستقبال إشارة البث الفضائي. قم بتوصيل جهاز الاستقبال الفضائي (مثل رسيفر نايل سات أو عرب سات) بتلفازك باستخدام كابل HDMI أو AV، استنادًا إلى المدخل المتوفر في تلفازك وجهاز الاستقبال. قم بتشغيل تلفازك وجهاز الاستقبال الفضائي. اختر الوضع الصحيح (مدخل HDMI أو AV) الذي قمت بتوصيله به. اختر قائمة البحث على جهاز الاستقبال الفضائي وابحث عن قناة وناسة باستخدام التردد المناسب المذكور سابقًا. بمجرد العثور على قناة وناسة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك في جهاز الاستقبال. الآن يمكنك التبديل إلى قناة وناسة والاستمتاع ببرامجها عبر تلفازك.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة وناسة على جهازك والاستمتاع بمحتواها المميز للأطفال.