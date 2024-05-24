هاتف العمر ببطارية عملاقة.. مواصفات ومزايا جوال Realme Narzo 70 الجديد وسعر الهاتف في الأسواق

مواصفات هاتف Realme Narzo 70، ‏يعتبر هذا الهاتف واحد من أعلى الهواتف التي تم إطلاقها من شركة ريلمي وهي شركة مميزة جدا في إطلاق الهواتف الاقتصادية والعملية التي تقدم الكثير من الإمكانيات مقابل سعر بسيط جدا حيث أنه يحتوي على كاميرا رائعة تجعلك تستمتع بتجربة تصوير فيديو مختلفة وعلى درجة عالية من النقاء بالإضافة إلى صوت الهاتف وكثير من الإمكانيات الخاصة بالأمن والحماية.

أهم مواصفات هاتف Realme Narzo 70

يمتلك هذا الهاتف مجموعة قوية من المميزات وهي:

معالج Dimensity 7050 و يوفر هذا المعالج أداءً قويًا وكفاءة في استخدام الطاقة.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وتكون واضحة جدًا، دقة الشاشة 2400 × 1080 بكسل (Full HD+)، ومعدل التحديث 120 هرتز و نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 90%، و كثافة البكسلة حوالي 403 بكسل في البوصة.

سرعة التشغيل عبارة عن نواة Cortex-A76 كبيرة 2.8 جيجاهرتز، و نوى Cortex-A55 صغيرة 2.0 جيجاهرتز

كاميرا خلفية رباعية 50 ميجابكسل تتكون الكاميرا الخلفية من كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق 2 ميجابكسل.

كاميرا أمامية 8 ميجابكسل تلتقط هذه الكاميرا صورًا سيلفي عالية الجودة.

بطارية 5000 مللي أمبير توفر هذه البطارية طاقة تدوم طويلاً، حتى تتمكن من استخدام هاتفك طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

شحن سريع 45 وات: يتيح لك الشحن السريع.

نظام التشغيل يعمل الهاتف بنظام Android 14.

الأبعاد الخاصة بالهاتف 163 × 75.5 × 8 مم.

سعر هاتف Realme Narzo 70

يتوفر الهاتف في كافة الأسواق الخاصة بالدول العربية أو العالمية بسعر يبدأ من 190 إلى 205 دولار ويرجع سبب الاختلاف في الأسعار بناءً على المساحة وسعة التخزين.