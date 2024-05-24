رابط الاستعلام عن نتائج تربية كربلاء المقدسة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 ..موقع نتائجنا العراقي

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على نتائج تربية كربلاء المقدسة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 ، التي تعد من أهم المراحل الدراسية في عمر الطالب ويجب أن يحصل فيها على أعلى الدرجات، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول كربلاء المقدسة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات الإستعلام…..

نتائج تربية كربلاء المقدسة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 كربلاء من خلال الدخول على صفحة وزارة التربية العراقية وإتباع الخطوات الآتية…..

الدخول على موقع نتائجنا .

ثم اختر “نتائج الامتحانات”.

بعد ذلك اختر السادس الابتدائي.

اختر كربلاء المقدسة.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب .

واضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الطلاب 2024

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الإجابة في جميع المواد للصف السادس الإبتدائي في الرصافة الأولى والكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3، والآن أصبح بإمكان الطلاب المتواجدين في كربلاء المقدسة الإستعلام عن النتائج بكل سهولة دون الحاجة للخروج من المنزل وذلك من خلال رابط وزارة التعليم العراقية والذي يمكنكم الإطلاع على رابطها من خلال إتباع الخطوات التالية….