العالمي من أبو وصل.. مواصفات هاتف Oppo F25 Pro وأهم مميزات الهاتف.. امكانيات جبارة وكاميرا أحترافية

مواصفات هاتف Oppo F25 Pro، ‏شركة أوبو هي واحدة من أكبر الشركات عالميًا في إنتاج الهواتف المحمولة تتميز بإطلاق فئة كبيرة جدا من الهواتف المتوسطة التي تتناسب مع الطبقات التي تحتاج إلى هاتف عملي وفي نفس الوقت إمكانياته متميزة يمكن من خلالها إنجاز الكثير من الأعمال ويعتبر هذا الهاتف من هواتف الفئة المتوسطة يمتلك العديد من المقومات الرائعة سواء الخاصة بالحماية أو الكاميرا أو الشاشة ذات المساحة الكبيرة وسوف نتعرف على كافة المواصفات الخاصة بهذا الهاتف في المقال.

مواصفات هاتف Oppo F25 Pro

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة من المقومات الجذابة وهي:

شاشة كبيرة من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة و بدقة 1080 x 2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

مع معالج قوي من نوع Dimensity 7050 ثماني النواة.

الذاكرة عبارة عن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

‏الكاميرا الخلفية ثلاثية وتتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة خاصة بالعدسة f/1.7.، وكاميرا اخري عريضة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 واخيرًا كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

بينما الكاميرا الأمامية فهي سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

بطارية بسعة مميزة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Super VOOC بقوة 33 واط.

مميزات هاتف Oppo F25 Pro

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة قوية من المميزات: