نتائج السادس في أربيل وكربلاء.. لينك استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق

تم رفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة كربلاء اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024 في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة عصرًا، وذلك بعد الإنتهاء بكل رسمي من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي شملت كافة أوراق الإمتحانات في هذه المرحلة، بما تسمح لكافة الطلبة والطالبات بالإطلاع على نتائجهم في هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر أكثر أهمية.

موعد صدور النتائج في باقي المحافظات

ومن المتوقع أن تصدر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في باقي المحافظات ومن بينها محافظة أربيل في الساعات القليلة المقبلة، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وعليه فإن باب الإعتراضات يتم فتحه مباشرة بعد ظهور النتيجة لكي يتمكن من الحصول على كافة مستحقاته التعليمية وفقًا لأداءه في الإمتحانات لهذا العام.

طريقة استخراج نتيجة السادس

هناك طريقتان يمكنك بهمها استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول في محافظات دولة العراق، وذلك بإتباع الخطوات الأتيه:-