الإعلان عن نتائج الثالث متوسط في العراق لعام خطوات الاستعلام وملفات pdf متاحة عبر موقع نتائجنا الرسمي

إليك تفاصيل نتائج الثالث متوسط في العراق لعام 2024 حيث نشرت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الجدول الامتحاني الوزاري لطلاب الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023/2024، وأشارت الوزارة إلى أن آخر امتحان للصف الثالث المتوسط سيكون يوم الأربعاء، 5 يونيو 2024، في هذا اليوم، سيختتم الطلاب امتحاناتهم بمواد مختلفة حسب الدراسة: امتحان اللغة الفرنسية للدراسة العربية، اللغة الكردية للدراسة الكردية، اللغة التركمانية للدراسة التركمانية، وأحد الخيارات بين اللغة الفرنسية أو التركمانية للطلاب المتميزين والدراسة الأجنبية.

نتائج الثالث متوسط في العراق لعام 2024

بعد الانتهاء من الامتحانات، يترقب الطلاب وأولياء الأمور النتائج النهائية، وقد وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتائج الدور الأول لعام 2024.

مواعيد الامتحانات وجدول امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق

بدأت امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 يوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، بمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية. واستمرت الامتحانات وفق الجدول التالي:

السبت، 25 مايو 2024: امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين، 27 مايو 2024: امتحان مادة الاجتماعيات.

الأربعاء، 29 مايو 2024: امتحان مادة الإنسان وصحته.

السبت، 1 يونيو 2024: امتحان مادة الكيمياء.

الاثنين، 3 يونيو 2024: امتحان مادة الفيزياء.

الأربعاء، 5 يونيو 2024: امتحان اللغة الثانية (حسب الدراسة).

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار قسم “نتائج الطلاب” ثم الضغط على “نتائج الثالث المتوسط”.

تحديد الدور الأول لعام 2024.

اختيار المحافظة وإدخال الرقم الامتحاني.

النقر على زر الاستعلام لعرض النتائج.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع “نتائجنا” من خلال:

الدخول إلى رابط موقع “نتائجنا”وهذا رابط مباشر: https://results.mlazemna.com/rr24p/

الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

اختيار “نتائج الثالث المتوسط”.

تحديد المحافظة وتنزيل كشوفات النتائج عند الإعلان عنها.

البحث عن اسم الطالب في الكشوفات لمعرفة حالة النجاح والدرجات.

بهذه الإجراءات، تسهل وزارة التربية على الطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائج الثالث متوسط في العراق لعام 2024 بسرعة وفعالية عبر الإنترنت.