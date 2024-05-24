ظهور نتائج كربلاء المقدسة الان.. رابط نتائج السادس الابتداائي الدور الأول 2024 كربلاء وجميع المحافظات

قامت مديرية التربية في كربلاء المقدسة قبل دقائق بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التي شملت العديد من الطلبة والطالبات في هذه المحافظة، بالإضافة إلى أنه تم رفع النتائج على هيئة كشوفات، بحيث يسهل القيام بتنزيل النتيجة ومعرفة اسم الطالب والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، ويمكنك استخراجها، وفقًا للخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج نتائج كربلاء

هناك بعض الخطوات لكي يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة كربلاء المقدسة داخل دولة العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب لموقع وزارة التربية.

ثم يتم بعد ذلك إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

القيام بإختيار مرحلة السادس الابتدائي.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال باقي البيانات الخاصة بالطالب.

ليتم الكشف في النهاية عن جميع الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

عرض نتيجة كربلاء السادس

وأعلنت مديرية التربية في محافظة كربلاء المقدسة عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، لتشمل جميع الكشوفات الخاصة بالطلبة والطالبات في هذه المرحلة الدراسية، بعد مراجعة دقيقة وتصحيح ملائم لكافة أوراق الإمتحانات التي خاضها الطلبة في الفترة الماضية، مما تم رفع النتائج الأن عبر موقع وزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا الإلكتروني.