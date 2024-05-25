مُتاح أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية بالاسماء ملفات pdf عبر موقع مظلتي الرسمي

إليك تفاصيل أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية حيث أعلن موقع وزارة العمل عن صدور قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، مما يسهل للأسر المحتاجة الوصول إليها، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي للفئات المستحقة، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية

تساهم هذه المبادرة في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الفرص لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بذلك، تعزز الوزارة دورها كجهة رئيسية في تقديم الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لبناء مجتمع قائم على التضامن والعدالة الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حتى الآن، لم تعلن وزارة العمل عن أي تحديثات جديدة بخصوص الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، ولم تنشر قائمة المستحقين للصرف بعد عملية التصفية، كما لم يتم تحديد الموعد الرسمي للصرف بعد.

شروط الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية مؤخر عن متطلبات الاستحقاق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للدورة السابعة لعام 2024، والتي تتضمن:

حمل الجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة في العراق.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.

عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من المتوقع أن تعلن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 قريبًا، حيث يشمل برنامج الرعاية الاجتماعية حوالي 200 ألف أسرة عراقية. يمكن للمستفيدين الاطلاع على الأسماء عبر اتباع الخطوات التالية: