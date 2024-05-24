يابختكم يابتوع المعاشات.. الحكومه تقرر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اعرف هتاخد الفلوس المتي

في أخبار جديدة ومبهجة لكافة المواطنين الحاصلين على المعاشات في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة، حيث قامت الهيئة العامة بالتأمينات الاجتماعية عن الإعلان عن موعد صرف العلاوات الخمس لكافة المواطنين الحاصلين على المعاشات في الجمهورية، هذا وتقوم الحكومة بإعطاء هذه العلاوات فقط لأصحاب المعاشات فيما تقوم هذه الحكومة بتوفير هذه الزيادة التي تسمى بالعلاوات للمواطنين المستحقين للمعاشات المختلفة، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف العلاوات الخمسة للمواطنين وما هي أفضل الطرق للاستعلام عن موعد نزول العلاوات الخمسة فقط تابعونا.

موعد صرف العلاوات

وفقا لتشريعات العلاوات الخمس التي صادقت عليها الهيئة العامة والحكومة المصرية، ينص على أنه بدأ صرف معاشات الدفعة الأولى في سبتمبر 2023، فيما تم صرف الدفعة الثانية في ديسمبر 2023، وتلتها الدفعة الثالثة في مارس 2024، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024، تستفيد العلاوات الخمس فئة معينة، وهي الأشخاص الذين تقاعدوا من يونيو 1987 حتى يونيو 2006، ولم يحصلوا على العلاوات التي صرفت خلال الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021.

طريقة الاستعلام