رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 العاطلة هتحصل على الدعم

يتساءل العديد من المواطنين فيدوله الجزائر عن البحث حول معرفة كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة، ذلك بعد أن أتاحت الوكالة الوطنية بالجزائر فتح باب التقديم في المنحة، حيث تعد هذه المنحة دعم من قبل الحكومة الجزائرية للمرأة، يتم الحصول علي هذة المنحة لفترة تلاته اشهر تقدر قيمه هذه المنحة بحوالي 800 دينار جزائري، بالإضافة إلي صرف مبلغ أخر ويقدر بقيمة 300 دينار في حاله إذا تم ثبوت وجود أطفال، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة، المستندات المطلوبة في تسجيل هذه المنحة ابقوا معانا سنسرها في السطور الآتية.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

وتتمثل ابرز خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، كما يأتي:-

في البداية: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية الجزائرية.

بعد ذلك انقر علي أيقونة المرأة الماكثة بالمنزل.

انقر علي زر التسجيل.

يتطلب منك إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد.

يجب علي المتقدم بإرفاق كافة المستندات الموضحة عبر الشاشة.

في النهاية: اضغط علي خانة إرسال الطلب.

اهم الأوراق اللازمة من اجل التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر