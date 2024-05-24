لولو عملت حادثة يا نونو!.. تنزيل تردد وناسة كيدز الجديد 2024 لمشاهدة أميز الأغاني وأجمل الأناشيد

قناة وناسة كيدز تمكنت من الحصول على قاعدة جماهيرية أكثر جاذبية بين الأطفال، من خلاله عرضها إلى ملايين من المحتوى الحصري والمميز المتمثل في الأغاني والأناشيد، بالإضافة كذلك إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية وغيرها من المحتوى الطفولي الأخر التي يمكنك استقبال القناة من أجل مشاهدته دون أي عوائق وبجودة عالية لا تُقارن، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة كيدز الجديد

بدأ البث في قناة وناسة خلال عام 2007، ورئيس القناة هو المطرب السعودي، راشد الماجد، تقدم من خلالها بعض الأفلام القصيرة ذات الجرافيك العالي التي يأتي بجودة عالية وصورة واضحة يجعلك تعشق الإستماع إلى القناة دون أي ملل أو خوف، ولذا فإن تردد القناة على النايل سات، جاء وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الجديد يكون 11470.

استقطاب القنا ة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 العرب سات

ولكل محبي قناة وناسة الجديد من الصغار والكبار، فأصبح بإمكانهم القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة ومشاهدة كل ما تقدمه على مدار اليوم دون توقف، وهو متمثل في الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية، حتى المسلسلات التي يتم إذاعتها من قبل صغار كما يلي:-