بقي يومان فقط لا تضيع فرصتك، سجل الآن في مسابقة التربية والتعليم 18 الف معلم رابط التقديم والأوراق المطلوبة 2024، أثار إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة التعاقد لشغل وظيفة معلم مساعد لعام 2024 استفسارات كثيرة من المهتمين بالعمل في مجال التعليم بوزارة التربية والتعليم.

سجل الآن في مسابقة التربية والتعليم 18 الف معلم رابط التقديم 2024

نضعكم الآن أمام كل ما يلزمك للتسجيل بقي يومان فقط لا تضيع فرصتك، سجل الآن في مسابقة التربية والتعليم 18 الف معلم رابط التقديم والأوراق المطلوبة 2024، فلكي تتمكن من التسجيل في المسابقة اتبع الخطوات التالية:

– يبدأ المتقدم في عملية التقديم عبر الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

– يقوم بتحديد القسم المختص بالتعليم والتعليم الفني لعام 2024.

– يتعين عليه اختيار المحافظة التي يرغب في العمل بها.

– يتم عرض جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة.

– بعد ذلك، يقوم بالضغط على زر “تقديم الطلب”.

– يتأكد المتقدم من التسجيل في الإعلان عن الوظيفة.

– يقوم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم المحافظة وطريقة شغل الوظيفة والمجموعة الوظيفية والمجموعة النوعية ومستوى المؤهل.

– يقوم بملء جميع البيانات المطلوبة.

– بعد ذلك، يضغط على زر “حفظ البيانات”.

– وأخيرًا، يقوم بالضغط على زر “تقديم” لإرسال طلبه للمشاركة في المسابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم مسابقة التربية والتعليم

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق ذكره فقد بقي يومان فقط لا تضيع فرصتك، سجل الآن في مسابقة التربية والتعليم 18 الف معلم رابط التقديم والأوراق المطلوبة 2024، فلكي تتمكن من التقديم من خلال الخطوات اليابقة يجب عليك تقديم الأوراق التالية على الموقع: