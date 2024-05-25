ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها وخلي اولادك يفرحو

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي منذ إطلاقها حيث نجحت في جذب ملايين المشاهدين بفضل محتواها المتميز والهادف الذي يجمع بين الترفيه والتعليم من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج التربوية كما تسعى قناة طيور الجنة إلى تنمية المهارات والقيم الإيجابية لدى الأطفال في بيئة آمنة وممتعة و يبحث الكثير من الأهل عن طريقة استقبال هذه القناة على أجهزتهم لتوفير محتوى شيق ومفيد لأطفالهم في هذا المقال سنتعرف على التردد الخاص بقناة طيور الجنة وكيفية ادخاله على جهاز الاستقبال لضمان استقبال القناة بجودة عالية وإسعاد الأطفال بمحتوى متميز.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

التردد: 11258

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ادخال التردد على جهاز الاستقبال

استخدم جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال (الرسيفر) للدخول إلى قائمة الإعدادات أو التركيب.

حدد القمر الصناعي نايل سات (NileSat) من قائمة الأقمار الصناعية.

اختر خيار إضافة تردد جديد أو تعديل التردد حسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بك.

أدخل التردد (11258) معدل الترميز (27500) الاستقطاب (أفقي H) ومعامل تصحيح الخطأ (5/6).

بعد إدخال البيانات الصحيحة اختر بحث أو Scan لبدء عملية البحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.

بعد انتهاء عملية البحث احفظ القنوات الجديدة في قائمة القنوات الخاصة بجهاز الاستقبال.

ابحث في قائمة القنوات عن قناة طيور الجنة وتأكد من أنها تعمل بجودة عالية.

نصائح لضمان استقبال جيد