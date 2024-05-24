“صرف 25.000.000 دينار مصرف الرافدين”!.. سار لجميع العراقيين الان

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق، من الحصول على تمويلات وسلف ميسرة بأسهل الإجراءات التي يمكنك الحصول عليها، ليقوم مصرف الرافدين بدوره على تقديم مثل هذه السلف إلى كافة المواطنين سواء كانوا موظفين أم متقاعدين في جميع محافظات العراق، وتصل قيمة السلفة التي يمكنك الحصول عليها من 5 مليون دينار عراقي إلى 25 مليون دينار عراقي، يتحصل عليها عقب قراءة كافة الشروط والضوابط المعنية بالحصول على السلفة.

كيفية التقديم على سلف الرافدين في العراق

هناك بعض الخطوات والإجراءات الهامة التي يُرجى الإطلاع عليها قبل التقديم على سلف الرافدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي: –

يُرجى الذهاب إلى موقع مصرف الرافدين الرسمي.

أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع مصرف الرافدين في دولة العراق.

بعدها يمكنك تحديد السلفة التي ترغب في الحصول عليها.

مع قراءة كافة الشروط المعنية بالحصول على السلف.

بعد ذلك يمكنك تقديم كافة المعلومات والوثائق المعنية بطلب القبول.

بعدها سيتم العمل على مراجعة جميع الطلبات والمستندات المقدمة.

ليتم في النهاية إمكانية الحصول على السلف.

ما هي شروط التقديم على سلف الرافدين؟

وعن الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على سلف الرافدين داخل دولة العراق، كما يأتي:-