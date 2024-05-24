رابط نتائج الشهادة الإعدادية في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس natega4dk.net

انتهت رسمياً امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، مما أثار قلق وترقب الطلاب وأولياء الأمور، حيث بدأت عمليات التصحيح بالمراكز المختصة علي مستوي كافة الادارات التعليمية ، مما يجعل النتيجة المرتقبة محل اهتمام شديد لطلاب الصف الثالث الاعدادي الذين ينتظرون بشدة اعلان نتائجهم.

نتائج الشهادة الإعدادية في القاهرة

تستمر الانتظارات والتكهنات بشأن موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في القاهرة، حيث لم تكشف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بعد عن موعد اعلان نتيجة الاعدادية في القاهرة ويتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى الإعلان الرسمي الذي سيحدد موعد إعلان النتائج وظهورها عبر المنصة الرسمية.

بوابة التعليم الأساسي 2024 في القاهرة

مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024 في محافظة القاهرة، يترقب الطلاب وأولياء الأمور النتائج بشغف وتوتر. ومع تقديم مديرية التربية والتعليم في القاهرة خدمة جديدة ومبتكرة، يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الأساسي.

يمكن الولوج إلى الرابط الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي او الحصول علي النتيجة مباشرة من خلال نتيجة نت

بعد الولوج إلى البوابة، يجب اختيار المرحلة التعليمية، ومن ثم الصف الثالث الإعدادي.

يتعين اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث يتم عرض النتائج المتعلقة بهذا الفصل.

يطلب من المستخدم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وهي “الاسم ورقم الجلوس”، بدقة وصحة.

بعد إدخال البيانات، يمكن الضغط على زر الاستعلام، ليتم عرض الدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي.

الاستفادة من الخدمة:

هذه الخدمة تأتي كجزء من جهود مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتيسير وتسهيل عملية الوصول إلى النتائج التعليمية، وتقليل العبء على الطلاب وأولياء الأمور في الانتظار والتوجه إلى المدارس. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تسهم في تعزيز الشفافية وتوفير وقت وجهد للجميع.