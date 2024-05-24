بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وأماكن استخراج البطاقة النموذجية

بعد أن أعلنت الأحوال المدنية عن تغيير أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، رغب الكثير في معرفة القيمة المضافة، وأيضا معرفة سبب الزيادة، لذا مع كثرة التساؤلات تم توضيح أسباب رفع سعر الاستمارة الخاصة بالبطاقة التعريفية، حيث أوضحت الجهة المسؤولة أن قيمة الزيادة هي 10 جنيه وتم رفع الأسعار بعد إضافة الحافظة إلى البطاقة، والجدير بالذكر أن القيمة المضافة تم تطبيقها على كافة الاستمارات سواء كانت استمارة فئة vip أو الاستمارة العاجلة أو العادية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

وبجانب رفع سعر الاستمارة أعلنت الأحوال المدنية عن توفير خدمة استخراج البطاقة بشكل إلكتروني أو من خلال الخط الساخن وهو 16582، وبعمل الخط الساخن طوال اليوم، وعقب معرفتنا للقيمة المضافة على أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، ننتقل إلى توضيح سعر الاستمارة لكل فئة كالتالي:

يبلغ سعر الاستمارة الفورية من قبل السيارة النموذجية ويتم تسليمها بشكل فوري 800 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر الاستمارة فئة VIP التي تنتهي خلال 30 دقيقة يصل سعرها 515 جنيها.

بالنسبة إلى سعر استمارة البطاقة ذات الفئة الخاصة يبلغ سعرها 175 جنيها كما يتم تسليم البطاقة في خلال يوم.

بالنسبة إلى البطاقة العاجلة يبلغ سعرها نحو 125 جنيها، ويتم تسليم البطاقة في خلال ثلاث أيام.

أما سعر البطاقة العادية سعرها يصل إلى 50 جنيها، ويتم تسليم البطاقة في 15 يوم.

أين يتم استخراج بطاقة الرقم القومي؟

لمعرفة أماكن استخراج بطاقة الهوية تابع الآتي: