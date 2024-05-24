رابط استعلام غرامات المرور الرقم الالماني 2024 بالعراق

قامت وزارة الداخلية العراقية، بإطلاق بوابة أرو التي تحمل العديد من الخدمات المرورية أمام كافة المواطنين في محافظات العراق بما تُسهل عليهم في معرفة المخالفة وقيمة الغرامة المنوط دفعها، بالإضافة إلى أن ذلك يوفر عليهم الوقت والجهد اللازم على كافة الأشخاص الراغبين في معرفة تفاصيل المخالفات الخاصة بهم، ويمكنك الإطلاع عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور الرقم الالماني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة أرو الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

القيام بإدخال رقم المركبة واسم السائق في خانة تسجيل الدخول.

ليتم اختيار خدمة الإستعلام عن الغرامات.

بعدها ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بصاحب المركبة.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية في العراق.

ما هي قيمة غرامات المرور في العراق؟

وحددت وزارة الداخلية العراقية، قيمة غرامات المرور المنوط القيام بسدادها وهي تتراوح بشكل عام من 1000 دينار إلى 10000 دينار عراقي، ومن بينها الأتي:-