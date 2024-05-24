رابط تسجيل منفعة الأسرة في عمان 2024 والشروط المطلوبة

صرح صندوق الحماية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للحصول علي منحة منفعه الأسرة وذلك بعد أن تم التصديق عليه من قبل الحكومة العمانية، يهدف هذا القرار إلي تقديم المعونات والمساعدات والدعم الكامل للمواطنين بالسلطنة بهدف العدالة والمساواة بين الناس وتوفير كافة احتياجات المعيشة للمواطنين، علي الرغم من الظروف الصعبة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد إلا أنها شديدة الاهتمام لتقديم الدعم لمواطنيها، من خلال توفير عدة شروط يجب أن تنطبق علي المتقدم بطلب المنحة سنوضحها في السطور الآتية.

آلية التسجيل في منحة الأسرة بعمان 2024

كشف صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان والسؤول علي تقديم الدعم للأسر والأفراد عن فتح التسجيل في منحة منفعه الأسرة، للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا بغرض توفير كافة سبل المعيشة اليومية لهم، من اجل حياه كريمة بكل مواطن بالأراضي العمانية، عبر هذه السطور سنسرد لكم الخطوات التالية:

أولا: يرجي زيارة الموقع الإلكتروني بصندوق الحماية الاجتماعية الإلكتروني.

ثانيا: بعد ذلك اضغط علي أيقونة المحددة بخدمات الحماية الاجتماعية.

ثالثا: ثم قم بتحديد منفعة الأسرة بالنقر علي الأيقونة المعينة بذلك.

رابعا: انقر علي خانه التسجيل.

خامسا: يتطلب منك إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية، المحافظة التابع لها.

سادسا: كما يتطلب إرفاق عدة مستندات يجب تقديمها بطريقة صحيحة.

أخيرا: ينبغي النقر علي أيقونة إرسال الطلب، من اجل مراجعته من قبل الجهة المختصة بذلك.

اعرف شروط التسجيل في منحة منفعة الأسرة

يشترط علي المتقدم أن يكون من أصول عمانية ويحمل الجنسية، مقيم إقامة دائمة بالأراضي العمانية، ليس خارج البلاد.