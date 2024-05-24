حطم خصومك بسهولة.. أفضل الخطط بعد التحديث الجديد بيس موبايل e football pes 2024 وخطوات تحميل التحديث

من خلال المقال ستتعرف على طريقة تحطم خصومك بسهولة، أفضل الخطط بعد التحديث الجديد بيس موبايل e football pes 2024 وخطوات تحميل التحديث، تم إصدار تحديث جديد للعبة بيس من قبل شركة إي فوتبول، والذي يجلب معه الكثير من الإثارة والتجديدات المثيرة. يمكنك الآن استكشاف كل ما هو جديد في اللعبة عبر تحميل هذا التحديث الجديد، ستتمكن من الحصول على مكافآت مذهلة وتجربة ألعاب محسنة تمامًا، مما يلبي توقعات اللاعبين ويجعل تجربة اللعب أكثر متعة وإثارة.

حطم خصومك أفضل الخطط بعد التحديث الجديد بيس موبايل e football pes 2024

تعال معنا من خلال السطور القادمة ستتعرف على كيفية تحطميم خصومك بسهولة، أفضل الخطط بعد التحديث الجديد بيس موبايل e football pes 2024 وخطوات تحميل التحديث، ومن الخطط القوية بعد هذا التحديث والتي تضمن لك الفوز بسهولة منها ما يأتي:

خطة 4213:

ويتم التعديل عليها بفتح الملعب وجعل أحد لاعبي الجناحين ss والآخر cf وجعل لاعبي خط الوسط dmf، لكي تتمكن من حفظ الدفاع الخاص بك لأن الخطة هجومية للغاية.

خطة 4141:

ويتم التعديل عليها من خلال إدخال اللاعب صانع الألعاب إلى داخل خط الوسط وتركه صانع العاب كما هو amf وهي مناسبة للهجمات المرتدة.

خطة 4312:

ويتم التعديل عليها بجعل أحد المهاجمين ss بدلا من cf وترحيله إلى الوراء قليلا وتقريب الدفاع من الحارس قليلا فقط، وهذه الخطة بهذا التعديل مناسبة للأستحواز والهجمات المرتدة.

خطوات تحميل التحديث الجديد بيس موبايل e football pes 2024

وبعد أن تعرفنا معا من خلال ما سبق على طريقة مميزة لتحطم خصومك بسهولة، أفضل الخطط بعد التحديث الجديد بيس موبايل e football pes 2024 نصل الآن إلى خطوات تحميل التحديث الجديد للعبة بيس موبايل، فلكي تتمكن من تحميل التحديث الجديد قم بإتباع ما يلي: