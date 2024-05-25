“تـــم الــرفــع ✅“ نتائج الصف السادس ابتدائي نينوي موقع الوزارة ونتائجنا results.mlazemna

موعد ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي نينوى من الأسئلة الشائعة في تلك الفترة وبالتحديد بعد أن ظهرت في مجموعة من المحافظات ولكن وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم في العراق أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة والتي تستغرق فترة تتراوح من أسبوع لأسبوعين وأنه لا داعي للقلق، كما قامت أيضا بإطلاق رابط إلكتروني يعمل تحت إشرافها ويمكن لجميع الطلاب من مختلف المحافظات العراقية الاستعلام عن النتيجة من خلاله، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

نتائج الصف السادس ابتدائي نينوي

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس ولكن يجب على الطالب أو ولي الأمر اتباع الخطوات التالية من أجل الاطلاع على النتائج بنجاح:

أول خطوة يجب إجراؤها عند الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي هي الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية. أو موقع نتائجنا. بعد ذلك قم بتدوين كود التحقق الموضح أمامك على الشاشة. من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على نتائج الطلاب. يرجى تحديد الصف وهو الصف السادس ابتدائي. يتطلب منك إدخال رقم جلوس الطالب واسم الطالب كامل. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة بالفعل.

موعد ظهور نتائج الصف السادس ابتدائي نينوى

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات تصحيح الامتحانات انتهت وتم رفع النتيجة والتي تتم بعناية ودقة وذلك من أجل ضمان حقيق جميع الطلاب وسوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني في خلال الأيام القليلة القادمة على موقع الوزارة الرسمي وأكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي مصادر أخرى.