خبر في الجون.. التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024 وخطوات الاستعلام عنها

موعد صرف العلاوات الخمسة، ينتظر دائما أصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات وقرار زيادة المعاشات،حيث تنظر وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة أصحاب المعاشات وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط ووفقا للأحكام القضائية التي حصل عليها أصحاب المعاشات فقد تقرر صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الذين تنطبق عليهم الشروط وتم صرف ثلاث دفعات منهم الي الأن،لذلك يتسأل المستفدين عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024

لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الدفعة الجديدة وهي الدفعة الرابعة ،حيث أنه من المفترض ان يتم صرفها في شهر ديسمبر 2024 حيث كان موعد اخر دفعة تم صرفها لاصحاب المعاشات في شهر أبريل الماضي 2024.

شروط صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروط للحصول على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات،حيث أنه سيتم صرف العلاوات لمستحقيها من أصحاب المعاشات.

كل من خرج على المعاش فى الفترة من أول يوليو عام 2006 وحتى 30 يوليو لعام 2015.

حيث يتم صرف زيادة تضاف المعاش الذى يحصل عليه المستحق من قبل .

تم تحديد الزيادة وقدرها 80%من قيمة العلاوات التى لم إضافتها إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ يوم صرف المعاش.

الاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

يمكن الاستعلام عن كل ما يخص العلاوات الخمسة من خلال الاتى :