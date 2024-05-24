“عيالك هيطيروا من الفرحة“ تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024.. اضبطها الآن

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية في الوطن العربي وذلك على مدار سنوات طويلة منذ بداية انطلاقها دون أن تفقد نجاحها أو تتراجع على حساب قنوات فضائية أخرى متخصصة ظهرت حديثا، وقد استطاع المهندس خالد مقداد صاحب القناة ومديرها وأسرته الدخول الى قلوب المشاهدين الذين أحبوهم وصاروا ينتظرون كليباتهم الجديدة بفارغ الصبر، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة طيور القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

قناة طيور الجنة تقدم محتوى هادف ومفيد للأطفال حيث تعلمهم من خلال أغانيها وبرامجها أساسيات الدين والأخلاقيات والقيم الحسنة، ويستمتع الأطفال في قضاء أوقات فراغهم في مشاهدة تلك القناة التي تسلي الأطفال وتعلم وتطور قدراتهم الخاصة، وقد أدى نجاح القناة الكبير وانتشارها الى إطلاق القناة بلغات أخرى مثل الانجليزية والفرنسية لتصل الى جمهور أكبر من مختلف الجنسيات، وقد تابع القناة منذ بداياتها أجيال متعددة ولازالت حتى الآن من أكثر القنوات الفضائية نجاحا وشهرة، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة طيور الجنة على النايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11258

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

قناة طيور الجنة تناسب مختلف الأعمار وتقدم محتواها طوال اليوم ولا تعرض فواصل إعلانية طويلة قد تسبب شعور المشاهد بالملل، وتجدد القناة من برامجها باستمرار حتى لا يفقد الأطفال شغفهم وحماسهم أثناء المشاهدة وذلك ساهم في استمرار القناة على القمة وتواصل نجاحها المبهر، وفيما يلي تردد قناة طيور الجنة على عرب سات.