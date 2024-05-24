«مبروك للجميع» نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق بمحافظتي الكرخ والرصافة

خلال الساعات القادمة سيتم إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق بمحافظة الكرخ الثالثة، حيث كشفت الإدارة التعليمية عن انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة لجميع كراسات إجابات الطلاب، فلقد انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام خلال الأيام الماضية، ومن أجل التسهيل على أولياء الأمور خصصت الوزارة منصة إلكترونية يتم من خلالها رفع كشوفات النتائج لكافة المراحل التعليمية.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

شددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق بشكل أسرع، والتي من المتوقع القيام إعلانها خلال الساعات القادمة، وعقب ظهورها سيتم فتح باب التظلمات على النتيجة، وذلك لضمان حصول كل ذي حق حقه، حيث يسعى جميع العاملون بالدولة على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب، وتقديم كل احتياجاتهم من أجل بناء جيل متعلم قادر على بناء وطنه.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2024

هناك بعض من المحافظات قامت بالكشف عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لهذا العام 2024، ولقد أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن النتائج المدرسية عبر شبكة الإنترنت فور إعلانها، ومن ضمن تلك المحافظات التي قامت برفع النتيجة محافظة الكرخ الثالثة والرصافة، ولكي تتمكن من الإطلاع عليها لابد من اتباع الآتي: