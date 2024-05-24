بشائر الخير تطل على المغرب… زيادة الأجور بالمغرب 2024 تسعد المواطنين.. تعرف على التفاصيل!

شهدت زيادة الأجور بالمغرب 2024 اهتمام بالغ من قبل فئة كبيرة من الموظفين، يأتي ذلك بعدما أقرت الحكومة الاتفاق مع المركزيات النقابية، وبناءً عليه فقد أكدت السلطات أنه تم الإقرار بإضافة زيادة على أجور العاملين في القطاع العام وذلك عند وصول المبلغ نحو 1,000 درهم وهذه الزيادة يتم صرفها على قسطين الدفعة الأولى تصرف في بداية يوليو القادم أما الثانية فيتم صرفها مع بداية العام الجديد 2025 في يناير.

زيادة الأجور بالمغرب 2024

حددت الحكومة في المغرب الحد الأدنى لزيادة الأجور والتي من المقرر أن تكون 1,000 درهم، وعليه سيتم تطبيق هذا الإجراء مع بداية شهر يوليو القادم:

وبناءً على ذلك سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للنشاط الغير فلاحي نحو 10% وفقًا لقانون العمل المغربي.

ومن هذا المنطلق يتم تطبيق الزيادة على دفعتين الأولى في يناير 2025 بنسبة 5% والثانية تبدأ في يناير 2026 أيضًا بنسبة 5%.

وعليه فإن زيادة الحد الأدنى للأجور في النشاط الفلاحي ارتفع بمقدار 10%.

أيضًا يتم تطبيقها على دفعتين في بداية يناير 2025 ويناير 2026 كل دفعة بنسبة 5%.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تمكنت الحكومة المغربية من تحديد الفئات التي يحق لها الاستفادة من زيادة الحد الأدنى للأجور، وهي على النحو التالي: