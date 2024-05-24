“استعدوا للإجازة” وزارة التربية الوطنية عن رزمانة عطلة صيفية 2024 الجزائر لجميع المراحل المدرسية

يتساءل الكثير من الطلاب بشكل مستمر عن عطلة صيفية 2024 الجزائر، حيث ينتظر الجميع الإعلان الموعد المحدد لبدء هذه الإجازة لكي يتم الاستمتاع بها، لذلك قامت وزارة التعليم الجزائرية بالإعلان عن الموعد الخاص ببدء الإجازة الصيفية داخل جميع المدارس بالدولة، فهذه الإجازة تكون فرصة قوية لجميع الطلاب بقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء، ومن خلال مقالنا نقدم لكم جميع مواعيد العطل المدرسية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة بشكل مفصل.

عطلة صيفية 2024 الجزائر

يحتاج طلاب المدارس داخل الدولة الجزائرية بالتعرف على موعد عطلة صيفية 2024 الجزائر، فهي من العطل المنتظرة لديهم حيث يقضون فيها أوقات ممتعة والاستمتاع بأوقات الفراغ، لذلك أعلنت الوزارة عن تلك المواعيد، وتكون كما يلي:

أعلنت الوزارة أن تلك العطلة تبدأ بعد الإنتهاء من كافة العمليات التي تتعلق بالسنة الدراسية ومنها الاختبارات وكذلك منح الطلاب الشهدات.

حيث تبدأ العطلة في يوم الـ 4 من شهر يوليو القادم وسوف تستمر لمدة 3 أشهر بشكل كامل.

تحتوي أيضًا العطلة الصيفية على عدد من الأعياد والمناسبات، ومنها المولد النبوي الشريف وغيرها.

جدول العطل المدرسية للعام الجديد في الجزائر

يتساءل أيضًا أولياء الأمور بالإضافة إلى الطلاب عن العطل الرسمية التي يمكن الحصول عليها خلال العام الدراسي الجديد، حيث أوضحت الوزارة مواعيد تلك العطل أيضًا، وتكون كما يلي: