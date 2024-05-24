القط والفار هيجننوا العيال.. ثبت تردد قناة توم وجيري 2024 Tom and Jerry ودلع أطفالك بأفضل الحلقات

يعد كرتون القط والفار هو من أشهر الأفلام الكرتونية التي يعشقها الأطفال، لذا قد تم انشاء قناة خاصة به وحتى يتم استقبالها يجب معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد، حيث تم إنشاء تلك القناة خلال السنوات الماضية، وأصبحت من أفضل وأهم القنوات المتوفرة على القمر الصناعي، والتي تقدم محتوى مناسب ومميز إلى الأطفال، كما أن المحتوى الذي تقدمه يعد هاتف ومسلي جدا.

استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد

قد تم توضيح تردد قناة توم وجيري بواسطة إدارة القناة، وذلك بعد أن طالب عدد كبير بضرورة توضيح التردد الجديد، لذا جاء التردد المعلن عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11354.

معدل الاستقطاب: عمودي.

مؤشر تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

تتميز قناة توم وجيري بأن التردد الجديد المعلن لها متوفر على القمر الصناعي عرب سات، ويسهل على الجميع استقبال القناة عليه، لكن يلزم معرفة البيانات المعلنة بواسطة إدارة القناة وهي عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

مؤشر تصويب الخطأ: 5/6.

برامج قناة توم وجيري الشهيرة Tom and Jerry

تمتلك قناة توم وجيري الكثير من البرامج الشهيرة والتي يعشقها جميع الأطفال، حيث تمتلك تلك البرامج بعض الأهداف السامية التي منها تعليم الطفل وتنمية مهاراته وأفكاره كما تعمل على تسلية الطفل وقضاء وقته في مشاهدة محتوى مفيد، لذا من ضمن البرامج الشهيرة هي عبارة عن الآتي: