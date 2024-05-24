“رابط مباشر” نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس 2024

قامت محافظة القاهرة بالإعلان عن موعد نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني مصر لعام 2024، حيث أن الطلبة والطالبات سوف يتمكنون من الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي قامت إدارة التربية والتعليم داخل القاهرة بتحديدة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج وكيفية الحصول عليها بالإضافة إلى موعدها خلال مقالنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

يمكن لجميع الطلاب وأيضًا أولياء أمورهم داخل محافظة القاهرة معرفة نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، بالإضافة إلى كافة صفوف النقل من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى بوابة القاهرة التعليمية.

أو من خلال موقع نتيجة نت.

بعدها يجب للضغط على الاختيار الخاص بنتائج صفوف النقل، ثم اختر الصف السادس الابتدائي.

ثم حدد الفصل الدراسي.

كذلك يجب كتابة الرقم القومي الخاص بالتلميذ، ويمكن إيجاد هذا الرقم في شهادة ميلاد الطالب.

وأخيرًا اضغط على كلمة عرض النتيجة، وفي حالة ظهور النتيجة سوف تجدها أمامك.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في القاهرة

في ظل الترقب الشديد من أولياء الأمور وأيضًا الطلاب قامت المديرية بالإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالنتائج، وذلك ما خفف عنهم التوتر الذين يشعرون به في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت مديرية للتربية والتعليم في القاهرة بأنها سوف تقوم بالإعلان عن نتائج الطلاب يوم السبت الموافق تاريخ 25/5/2024 ميلاديًا، وذلك بعد اكتمال رفع كافة النتائج على موقع المديرية الإلكتروني الرسمي.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حيث تعرفنا على موعد ظهور نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، وأيضًا عرضنا لكم الطريقة التي تمكنك من الاستعلام عن نتائج الطلاب فور ظهورها بكل سهولة ويسر، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.