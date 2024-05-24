نتيجتك بضغطة زر، نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة والشرقية وباقي محافظات مصر 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي نتائج سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024، يسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للعثور على رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج. وقد فتحت الوزارة بوابة التعليم الإلكترونية الرسمية لتيسير هذه العملية.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يلزمك للحصول على نتيجتك بضغطة زر، نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة والشرقية وباقي محافظات مصر 2024، فلكي تتمكن من الحصول على نتيجتك بسهولة إتبع الخطوات التالية بدقة:

اضغط على الرابط لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

يمكنك أيضًا الوصول إلى البوابة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختر “بوابة نتائج التعليم الأساسي” من القائمة المنسدلة.

اختر الخدمة الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للبوابة، اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اختر “نتائج صفوف النقل” من القائمة المنسدلة.

أدخل البيانات المطلوبة، اختر المرحلة التعليمية (ابتدائي / إعدادي)، وحدد العام الدراسي والفصل الدراسي (الأول / الثاني).

أدخل الرقم القومي للطالب.

اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة مع تفصيل درجاته في كل مادة دراسية.

يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

الحصول على نتائج صفوف النقل

وبعد أن توصلنا من خلال ما سبق على نتيجتك بضغطة زر، نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة والشرقية وباقي محافظات مصر 2024، حيث توفر وزارة التربية والتعليم عدة وسائل للحصول على النتائج باستخدام الرقم القومي للطالب، بهدف تسهيل العملية على الطلبة وأولياء الأمور وتفادي الذهاب إلى المدارس والتعرض للازدحام. من بين هذه الوسائل: