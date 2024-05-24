“مبروك لكل الطلاب تم الإعلان عنها” الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

يهتم الجميع داخل الدولة العراقية بالتعرف على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق فهي من النتائج المنتظر الإعلان عنها من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث يسهل الحصول عليها من خلال الرابط الذي قثامت الوزاة بإطلاقه، وهو رابط موقع نتائجنا إحدى المواقع الإلكترونية التي تعتمد الوزارة عليها كافة النتائج داخل الدولة، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالإعلان عنها في عدد من المحافظات، ومن خلال متابعتنا نتعرف على كافة التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

تعتبر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق من النتائج التي يبحث عنها عدد كبير من طلاب هذه المرحلة، فإن النجاح فيها تساعد الطالب في الإنتقال إلى مرحلة المتوسطة، ويتم الحصول عليها من خلال موقع نتائجنا، وتكون طريقة استخراجها كما يلي:

ادخل في البداية إلى موقع نتائجنا بشكل مباشر من هنا.

قم بالبحث عن زر نتائج الصف السادس الابتدائي.

اختر المحافظة التي تقيم بها.

ادخل جميع البيانات الخاصة بك من الاسم والرقم الامتحاني.

اضغط على زر إظهار النتيجة.

سوف يتم تحميل النتيجة في حال تم الإعلان عنها داخل المحافظة الخاصة بك.

حالة المحافظات من نتائج السادس الابتدائي

كما ذكرنا أن وزارة التربية الوطنية قامت بالإعلان عن النتيجة في عدد من المحافظات، أما باقي المحافظات فلم تقوم بإظهار النتيجة فيها حتى الآن، لذلك نذكر لكم حالة كل محافظة من النتيجة، وتكون كما يلي: