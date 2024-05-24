“اوعى تشيل هم المصاريف” موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة …ورابط الاستعلام

أيام قليلة وينتهي شهر مايو ويبدأ شهر يونيو وتبدأ معه عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يستلزم على المواطن شراء الكثير من السلع والمواد الغذائية، مثل اللحوم والأرز وغيرها ، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من أصحاب المعاشات في البحث عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر يونيو، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، والتي أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنه سوف يكون يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، وذلك من خلال ماكينات الـ atm وفروع المحافظ الإلكترونية نظراً لأن يوم السبت إجازة رسمية في مصر، على أن يتم صرف معاشات شهر يونيو من مكاتب البريد وفروع البنوك ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات بداية من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

رابط الإستعلام عن زيادة معاشات يونيو 2024

كما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم صرف الزيادة المقررة على المعاشات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15% لجميع أصحاب المعاشات ولمستفيدين عنهم، وأشارت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني خاص للإستعلام عن المعاشات والزيادة المقررة والتي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: